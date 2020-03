Ao trocar o Cruzeiro pelo Atlético o goleiro Rafael também escolheu apagar da rede social todas as memórias e registros fotográficos que mantinham alguma ligação entre o jogador e o clube estrelado.

Após ser anunciado como novo reforço alvinegro, Rafael tirou da linha do tempo de seu Instagram todas as fotos em que aparecia com a camisa do clube que o revelou e onde ele atuou por 17 anos.

A “limpa” aconteceu por partes. Na noite da última terça-feira ainda era possível ver algumas imagens do jogador com a camisa do Cruzeiro, na comemoração de um dos títulos recentes da Copa do Brasil, e até uma homenagem ao ex-volante Zé Carlos, um dos ídolos da história da Raposa que faleceu em junho de 2018.

Entretanto, já na manhã desta quarta, todas as imagens do goleiro com o uniforme cruzeirense foram deletadas e na rede social do agora atleticano não sobrou referência ao ex-clube.

Apenas imagens com seus amigos da época do Cruzeiro restaram no Instagram do goleiro Rafael. Fotos, por exemplo, ao lado do também goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, o ex-jogador Bruno Rodrigo, dentre outros. No entanto, todas essas imagens em eventos diversos, sem que qualquer pessoa estivesse usando uniforme do Cruzeiro.