Em meio à turbulência que o Cruzeiro atravessa, resultado da grave crise econômica, administrativa e financeira que o clube atravessa, ao menos um profissional tem motivos para comemorar.

Como o Hoje em Dia havia antecipado na última segunda-feira (30), Ricardo Resende, de 39 anos, deixou o comando da equipe sub-20 da Raposa, e foi promovido a auxiliar-técnico da comissão permanente do time celeste, agora comandada pelo experiente Abel Braga.

Por meio das redes sociais, Resende comemorou a mudança de cargo no clube estrelado.

“Um novo desafio! Assim posso definir esse momento mais que especial da minha carreira, no qual fui promovido a auxiliar técnico profissional do clube. Feliz pela confiança, gostaria de agradecer ao Cruzeiro pela oportunidade. Sem dúvida, será engrandecedor trabalhar ao lado do Abel Braga, uma referência da nossa profissão. Estudo, diálogo, empenho e disposição não vão faltar em prol do trabalho de excelência que o cargo exige. Vamos! #EuVivoOCruzeiro”, escreveu Ricardo na sua conta do Instagram.

No Cruzeiro desde fevereiro do ano passado, Ricardo Resende comandou o time principal da Raposa, no empate em 2 a 2 com o Avaí, no dia 11 de agosto, no estádio da Ressacada, após a demissão de Mano Menezes.

O ex-zagueiro Célio Lúcio, então auxiliar de Resende no Sub-20, vai assumir o comando dos juniores do Cruzeiro.

