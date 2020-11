O atacante Eduardo Vargas está a caminho de Belo Horizonte e ansioso para retribuir a confiança do velho conhecido Sampaoli e também do Atlético, que desembolsa cercca de R$ 7 milhões para tê-lo como 11º reforço sob comando do técnico argentino.

Em entrevista ao ', do México, o jogador de 30 anos falou sobre este novo momento na carreira e da expectativa de um recomeço.

"Estou muito feliz com essa oportunidade de voltar ao Brasil. Me sinto satisfeito pela confiança que o Sampaoli tem em contar comigo e agradeço a ele e ao clube (Atlético) que fizeram o possível para a minha ida", destacou Vargas.

Sobre a despedida dos companheiros de Tigres, clube que defendeu desde 2017 e fez história, o chileno disse não ter sido fácil.

"Estou muito satisfeito com as coisas grandes que ganhei aqui. Me deu muita tristeza de despedir dos meus companheiros de Tigres, mas estarei os apoiando para sempre. Agradeço muito aos torcedores que sempre me apoiaram", finalizou Vargas, que ainda deixou clara a vontade de um dia voltar a morar em Monterrey, cidade que o acolheu neste período.

O atacante fará exames médicos e assinará por dois anos com o Atlético.