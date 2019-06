O primeiro reforço da era Rui Costa no Atlético tem desembarque em Belo Horizonte marcado para às 9h desta terça-feira (4) no Aeroporto de Confins. O uruguaio Lucas Hernández, bicampeão nacional com Peñarol, chega para fazer sombra ao titular Fábio Santos e ser opção, pelo menos, nas próximas três temporadas.

Revelado pelo Wanderers, também do Uruguai, o lateral-esquerdo de 26 anos passou pelo Cerro-URU antes de assinar com os Carboneros, em 2017. Com 15 partidas disputadas neste ano, ele despertou a atenção da diretoria do Galo e, sem empecilhos para a batida de martelo, acertou com o novo clube no fim da semana passada.

Apesar de não oficializar a contratação, o Atlético também não nega que tenha tido um desfecho feliz. Conforme divulgou o Hoje em Dia, em primeira mão, os mineiros desembolsarão 3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Peñarol, por sua vez, ficará com 600 mil deste montante.

Aguardo na capital mineira na manhã desta terça, Lucas Hernández deverá realizar exames médicos após o desembarque e, se aprovado, seguirá para a sede do clube, no bairro de Lourdes, para assinar o vínculo.

Com 93 partidas feitas com a camisa aurinegra, Hernández foi titular em todas elas e só foi substituído em quatro. Com 59 vitórias, ele alcançou 64% de aproveitamento e acumulou 16 assistências. Forte no apoio ao ataque, o lateral teve apenas uma expulsão pelo antigo clube.

“Lucas Hernández é um jogador como os antigos, desde o lado futebolístico até o estético, passando pela forma de falar. Apesar de jovem, se comporta como um experiente em campo”, relata o jornalista Wilson Méndez, da Rádio 1010 AM, de Montevidéu.

“Dentro das quatro linhas, é raro vê-lo cometendo erros de atletas da sua idade. Ele sempre demonstra tranquilidade para resolver as situações que aparecem durante as partidas. É um lateral de boa técnica, que pode encarar o “um contra um” e também para chegar ao fundo do campo. Tem um bom chute de bola parada e também em movimento. Pode atacar em diagonal, enganado os marcadores; é um jogador muito respeitoso com os adversários”, acrescenta o uruguaio, que noticiou em primeira mão a negociação com o Atlético.