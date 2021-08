Após suspender a venda online de ingressos para o segundo jogo entre Atlético e River Plate, o clube alvinegro segue enfrentando problemas. Nesta quarta-feira (11), o Galo se pronunciou sobre a situação e informou a expectativa de voltar a comercializar as entradas ainda nesta tarde.

Em nota, o Atlético explicou que ainda não alcançou uma solução satisfatória que dê segurança para a continuidade das vendas e que qualquer novidade será informada pelas redes oficiais do clube.

Entenda

Atlético e River se enfrentam no próximo dia 18, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, com presença de público no Mineirão. Esta será a primeira partida com torcedores em Belo Horizonte desde março do ano passado.

Ao todo, o Atlético vai comercializar 16 mil lugares, mas desde a tarde dessa terça-feira (10), o clube enfrenta problemas com a plataforma de venda de ingressos e, por isso, as vendas foram suspensas.

Veja a nota na íntegra:

A despeito de todos os esforços que estão sendo empreendidos pelo Clube, ainda não alcançamos solução satisfatória e que nos dê segurança para a continuidade da venda de ingressos para o jogo contra o River Plate, dia 18/8, no Mineirão, pela Libertadores.

Temos, contudo, uma boa perspectiva: os testes já começaram e, se tudo andar bem, as vendas iniciar-se-ão ainda na tarde desta 4a-feira.

Tão logo as vendas sejam retomadas, o torcedor será informado pelas redes oficiais do Clube.

Seguimos firmes e confiantes de que encontraremos uma solução a contento e no prazo adequado, para retomar as vendas com tranquilidade.

Reiteramos nosso pedido de desculpas à Massa Atleticana.