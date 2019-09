O momento que envolve Rogério Ceni e os jogadores do Cruzeiro é muito ruim, tanto que a saída do treinador do camando celeste é dada como certa e deve ser oficializada em breve.

A gota d'água para aumentar a crise entre técnico e elenco aconteceu após o empate em 0 a 0 com o Ceará, quando Dedé, no vestiário, teria pedido a palavra para dizer que Thiago Neves era peça importante na equipe.

Essa situação não é novidade para Rogério Ceni, que como jogador do São Paulo também tentou conversar com o seu comandante à época, Ney Franco, indicando a escalação de um jogador.

“Ele pediu para colocar o Cícero de referência, e eu preferi colocar o Willian José. Foi isso que aconteceu. Não gostei das duas coisas. Do pedido dele e do jeito que falou. Eu sou o treinador, quem decide sou eu. Amanhã teremos a conversa com o grupo, que ocorre após todas as partidas, e vamos falar sobre isso”, revelou Ney Franco em coletiva de imprensa no dia 25 de outubro de 2012, após o empate em 0 a 0 entre São Paulo e Liga de Loja, do Equador.

O empate garantiu o São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana daquele ano. De personalidade forte, Rogério Ceni também comentou o fato após a queda de Ney Franco do comando técnico são-paulino. O treinador foi demitido no dia 5 de julho de 2013.

"Não tenho muito para falar do Ney Franco, para ser honesto, nem o momento acho que cabe muito. Mas para vocês (imprensa) não ficarem sem nada, é que se eu tivesse toda a influência no São Paulo que ele acha que eu tenho, ele estava no olho da rua há muito tempo", declarou Ceni ao diário O Lance!, em 7 de agosto de 2013, um mês após a demissão de Ney Franco no São Paulo.

Situação que mostrou a relação estremecida entre o então goleiro recordista de jogos pelo Tricolor Paulista (atuou em 1237 partidas) e o treinador.

Reencontro

Curiosamente, o próximo jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro será contra o Goiás, equipe treinada hoje por Ney Franco, seu antigo desafeto. Mas, como sua saída está pelo anúncio oficial, Rogério Ceni não deve ter a chance de ficar frente a frente com seu antigo treinador.

Após o desentendimento de anos atrás, a primeira vez em que os dois treinadores se enfrentaram ficou marcada pela forma pacífica e diplomática com que os dois trataram o encontro.

Em 2018, Rogério Ceni e Ney Franco, comandando Fortaleza e Goiás, respectivamente, se cumprimentaram normalmente antes da partida e deram declarações tratando as rusgas antigas entre eles como um capítulo ultrapassado.

Colaborou Hugo Lobão sob supervisão de Guilherme Piu e Alexadre Simões