A diretoria do Cruzeiro segue ativa no mercado em busca de reforços para atender aos pedidos do técnico Felipão.

Desde que reassumiu o comando do time, há duas semanas, Luiz Felipe Scolari vem ressaltando a necessidade da contratação de jogadores experientes para dar um maior suporte aos vários jovens que compões o elenco estrelado.

A busca por peças para agregar qualidade ao plantel, já à beira do início do returno da Série B, deixa claro a dificuldade que as diretorias responsáveis pela montagem do elenco deste ano tiveram para consolidar um grupo para a disputa das competições.

Somando a passagem do conselho gestor, que esteve à frente do clube entre dezembro e maio, e da cúpula liderada por Sérgio Santos Rodrigues, atual presidente da Raposa, 51 jogadores já vestiram a camisa estrelada em 2020 (confira a lista abaixo).

De jovens jogadores, alçados ao time principal às pressas em janeiro, passando por contratações que já deixaram o clube, e até uma série de atletas emprestados a outras equipes, e que foram reincorporados ao elenco celeste, a lista mostra que a Raposa trabalhou em várias frentes para tentar reforçar o elenco.

Mal chegaram e já saíram

Dos 51 jogadores que defenderam o Cruzeiro neste ano, 15 já deixaram a Toca da Raposa II.

O destaque fica por conta dos meias-atacantes Jhonata Robert e Everton Felipe, contratados no primeiro semestre, mas que deixaram o clube antes mesmo do início da Série B, após atuações discretas pelo time estrelado.

Já o atacante Ângulo vai ficar marcado por ter somado apenas uma partida nas duas rápidas passagens que teve pela equipe celeste em 2020.

Emprestado pelo Palmeiras logo antes da pandemia de coronavírus, o colombiano foi chamado de volta pelo time paulista, em julho, deixando a Raposa após ter atuado em apenas uma partida.

Novamente sem chances no Verdão, Ângulo foi cedido novamente ao Cruzeiro em setembro, mas não pode ser inscrito, em razão de uma punição imposta pela Fifa ao clube estrelado, por uma dívida com o Zorya, da Ucrânia.

Sem aguardar a resolução do imbróglio (que ocorreu essa semana), o colombiano acertou com o Botafogo.

Outros que foram emprestados ao Cruzeiro em 2020, e que também já retornaram aos respectivos clubes detentores dos direitos federativos, são o volante Jean (Palmeiras) e Marllon (Corinthians).

Confira a lista de atletas que jogaram pelo Cruzeiro em 2020:

Adriano

Airton

Alexandre Jesus

Ariel Cabral*

Arthur*

Arthur Caíke

Cacá

Claudinho

Caio Rosa*

Daniel Guedes

Edilson*

Edu*

Everton Felipe*

Fábio

Filipe Machado

Giovanni

Henrique

Iván Angulo*

Jadsom Silva

Jadson

Jean*

Jhonata Robert*

João Lucas*

Judivan*

Léo

Manoel

Marcelo Moreno

Marco Antônio

Marllon*

Marquinhos Gabriel

Matheus Pereira

Maurício

Patrick Brey

Pedro Bicalho

Rafael Luiz

Rafael Santos*

Ramon

Raúl Cáceres

Régis

Riquelmo

Roberson

Robinho*

Rodriguinho*

Sassá

Stênio

Thiago

Valdir

Vinícius Popó

Vitor Eudes

Welinton

Zé Eduardo

* Já deixaram o clube