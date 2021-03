Emabalar no Campeonato Mineiro e chegar aos seis pontos. Esta é a missão do América, que encara o Athletic, a partir das 19h15 desta quarta-feira (3), em Juiz de Fora. Apesar de o adversário, mandante, ser de São João del-Rei, a partida será disputada no Estádio Mário Helênio, atendendo pedido da detentora dos direitos de transmissão do Estadual.

Nesta terça (2), véspera do confronto válido pela segunda rodada, o elenco fez mais uma atividade no CT Lanna Drumond. Assim como o Coelho, o time de Loco Abreu também soma três pontos na tabela. O atacante Uruguaio, porém, ainda não foi regularizado e não estreia pelo alvinegro, caso o nome não seja publicado no BID até às 19h de hoje.

As atividades começaram com um trabalho de fortalecimento físico, no qual os profissionais do Núcleo de Performance passaram uma série de exercícios de mobilidade e ativação aos jogadores de linha. Os goleiros treinaram desde cedo com bola, intensificando as práticas de defesas e a melhoria da agilidade e impulsão.

Depois, o técnico Lisca concedeu um trabalho específico de criação de jogadas ofensivas e deslocamentos. Na sequência, houve um trabalho tático em que o treinador armou a equipe e fez ajustes e orientações específicas para a partida desta quarta.

Em seguida, houve uma atividade focada nas triangulações e finalizações a gol. O técnico Lisca também deu atenção especial ao posicionamento ofensivo e defensivo em jogadas de bola parada, fazendo ajustes e repetições de situações.

O atacante Leandro Carvalho retornou ao CT Lanna Drumond nesta terça-feira. Após cumprir um período de quarentena devido a resultado positivo para Covid-19, o atleta passou por novos exames e testes cardiológicos antes de se reapresentar. De volta ao CT, ele fez trabalhos a parte de reativação em campo.

Nos últimos dias, também vêm participando dos treinamentos os laterais Einstein e Diogo, ambos da categoria Sub-20. Einstein esteve já entre os relacionados para o confronto do último sábado na estreia do estadual.

No Departamento Médico, seguem em tratamento o lateral-direito Diego Ferreira (lesão na coxa esquerda), o goleiro Léo Lang (lesão na coxa direita), o zagueiro Arthur (lesão na coxa direita), o meia Geovane (lesão na coxa esquerda) e o atacante Felipe Azevedo (lesão na coxa direita).

O lateral-esquerdo João Paulo, que sentiu um desconforto muscular, estará de fora da partida desta quarta-feira. O atleta já se recupera sob orientações daFisiologia.

O zagueiro Joseph, o volante Juninho e o atacante Lohan, que testaram positivo para a Covid-19, seguem em isolamento cumprindo o protocolo estabelecido.

* Com Site Oficial do América