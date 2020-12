Uma cena inusitada marcou a passagem do 'Expresso da Paixão' pela região da Pampulha neste domingo (6). Dirigido pelo agora famoso 'Glauber Motorista', o ônibus com a delegação atleticana foi saudado por um, no momento, torcedor ilustre.

Em isolamento após ter sido diagnosticado com a Covid-19, o goleiro Rafael, pela janela do quarto, emanou energias postivias aos companheiros e desejou boa sorte ao time que, a partir as 18h15, encara o Internacional, no Mineirão.