O técnico Felipe Conceição está levando sete atacantes para o confronto com o São Raimundo (RR), nesta quinta-feira (11), em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil. Independentemente de quem entre em campo, é fato que Rafael Sóbis, Airton, William Pottker, Marcelo Moreno, Bruno José, Felipe Augusto e Thiago serão responsáveis pela busca da quebra de um tabu.

Já são cinco partidas consecutivas e quase dois meses que um atleta do setor não marca gol pela Raposa. A última vez que um avante celeste balançou a rede se deu no dia 20 de janeiro deste ano, nos 2 a 1 em cima do Operário (PR), no Independência, pela 36ª rodada da Série B. Na verdade, foram dois atacantes da equipe que deixaram suas marcas naquela ocasião: Sóbis e Pottker.

Nos cinco duelos seguintes, no entanto, todos passaram em branco. Nesse período, os tentos do Cruzeiro tiveram autoria do lateral-direito Cáceres, no 1 a 1 com o Uberlândia, e do zagueiro Manoel e do meia Marcinho, no triunfo por 2 a 0 sobre a URT, ambos pelo Mineiro.

Houve ainda dois 0 a 0, nas duas últimas jornadas da Segundona, ante Náutico e Paraná, e o revés por 1 a 0 para a Caldense, pelo Estadual.