Pelé anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira que está evoluindo bem e se sente melhor depois de ter sido internado em Paris com uma infecção urinária na última quarta-feira. O Rei do Futebol escreveu no Twitter uma mensagem em português e em inglês para contar que os remédios têm surtido efeito e os exames que realizou mostrado resultados positivos.



"Muito obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão fazendo efeito e os exames estão todos OK. Eu estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo!", escreveu Pelé. Aos 78 anos, o ex-jogador se sentiu mal durante viagem para Paris, onde encontrou o francês Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, na terça-feira, durante evento promovido por um patrocinador.



Depois de passar pela França, Pelé viajaria para participar de um evento nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Porém, após a internação em Paris, ele decidiu cancelar o compromisso, no qual estaria ao lado do técnico da seleção brasileira, Tite.



A tendência é o Rei do Futebol receber alta neste sábado e na sequência viajar ao Brasil. O ex-jogador vai continuar com o tratamento no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado no American Hospital Paris.



Nos últimos anos, Pelé sofreu com outros problemas de saúde. Em 2014, ele também teve uma infecção urinária e ficou internado em São Paulo. Nos anos seguintes, o ex-atleta apareceu em eventos sentado em uma cadeira de rodas, já que tem dificuldade para caminhar por causa de um problema no quadril. Para se locomover fora da cadeira, ele tem utilizado um andador.