Em alguns desafios recentes, o Cruzeiro conseguiu fazer algo que Rafael Sóbis vê como fundamental quando não se é possível alcançar uma vitória: pontuar. Sob essa ótica do “copo meio cheio”, o time celeste vem de quatro partidas consecutivas sem perder, incluindo dois jogos já com Luxemburgo no comando. Mas na perspectiva do “copo meio vazio”, a Raposa obteve somente um triunfo nesse período de invencibilidade, na estreia do Professor, sobre o Brusque, de virada.

De qualquer modo, Sóbis acredita que a equipe mineira está se encaixando e tem reais possibilidades de acesso à Primeira Divisão. No entanto, para manter a evolução, se faz necessário ganhar do Sampaio Corrêa, neste sábado (14), às 16h30, no segundo embate seguido no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Em todo campeonato, para se conquistar alguma coisa, é preciso uma sequência de vitórias. Se não conseguir uma sequência, tem que se pontuar sempre. Nosso time está criando casca, entendendo o que é a Série B e jogando melhor. Por um descuido, deixamos de conquistar nossa segunda vitória seguida (empate com o Vitória, em 2 a 2), mas pontuamos”, enfatizou o camisa 10 do Cruzeiro.

Com somente 17 pontos, obtidos em 17 confrontos até agora, e ainda na briga contra o rebaixamento à Série C, a Raposa fará no sábado seu último duelo como mandante no primeiro turno. Pela frente, um clube que iniciou a 18ª rodada na quarta colocação, com 29 pontos, e vem de três triunfos consecutivos na competição.

“Temos outro jogo em casa extremamente difícil, contra um time que está no lugar pelo qual almejamos. É tentar neutralizar o que o adversário tem de bom e aproveitar o fator casa. Isso dá uma casca boa para os jogos que teremos pela frente", comentou Sóbis.

Análise

Nesta edição da Série B, a melhor colocação da Raposa chegou a ser um 13° lugar, alcançado em três rodadas (sétima, nona e décima). E em oito jornadas, o time ocupou a zona do rebaixamento. Mesmo assim, o camisa 10 acredita que o quadro será alterado, e a equipe ainda vai brigar por uma vaga no G-4.

"Sinceramente acho que o Cruzeiro hoje é bem melhor (que o de 2020) e está sabendo enfrentar a Série B melhor do que no ano passado. Temos consciência de que tem muito campeonato pela frente. O time vem de uma melhora, e vamos buscar ponto a ponto, jogo a jogo, para disputar esse acesso", comentou.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Norberto), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sóbis; Felipe Augusto, Wellington Nem e Marcelo Moreno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel; Luís Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mario; Betinho, Marcio Araújo (Mauro Silva) e Eloir; Nádson, Jean Silva e Ciel

Técnico: Felipe Surian

DATA: 14 de agosto de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores, todos do Rio Grande do Norte

TRANSMISSÃO: Premiere