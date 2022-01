O Cruzeiro comunicou, nesta sexta-feira (7), que fez o pagamento do 13º salário de 2021, assim como dos salários de dezembro. O clube ressaltou que os valores foram pagos sem a necessidade de recorrer a aportes de Ronaldo.

O ex-atacante assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro em 18 de dezembro e, desde então, já iniciou sua gestão no clube. Inicialmente, há a expectativa de que Ronaldo disponibilize o dinheiro para pagar o transfer ban, punição aplicada pela Fifa por dívidas com outros clubes.

Confira o comunicado do Cruzeiro:

O Cruzeiro comunica que nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês de janeiro, o departamento financeiro efetuou todos os pagamentos relativos aos salários do mês de dezembro e 13º de 2021. Esse pagamento não é fruto de aporte financeiro recente e sim de ajuste de fluxo de caixa.

