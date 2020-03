O atacante Marcelo Moreno ainda não conseguiu balançar as redes neste retorno ao Cruzeiro: passou em branco em quatro partidas. Mas não é isso que mais tem incomodado o jogador.

Após o revés por 2 a 0 para o CRB, no Mineirão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o boliviano voltou a pedir “paciência” à torcida e destacou que é hora de todos os setores do clube se unirem.

“É difícil você tirar conclusões com um time que é totalmente novo. Estamos tentando reconstruir o Cruzeiro. Será pouco a pouco. Muitas vezes será difícil. Não conseguimos fazer muitas vezes o que queremos. Momento é de unir: jogadores, torcida, comissão e parte da diretoria também”, declarou.

Ele ressaltou ainda que com “raça”, a equipe vai “conseguir melhorar o futebol”. “Sei que o torcedor está tendo paciência, e é preciso. Tenho certeza que o time vai melhorar”, disse.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16h, no Independência, contra o Coimbra, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil será na quarta-feira que vem (18), em Alagoas.