Para vencer, é necessário marcar gol. E para balançar a rede, é importante finalizar com eficiência (ou contar com um tento contra do adversário). O óbvio, certo? Parece simples, não é? Mas para o América, essa fórmula básica do futebol vem sendo uma lição extremamente difícil. E até agora, a nota é 0 (gol).

Em quatro rodadas no Campeonato Brasileiro, o Coelho segue sem marcar um gol sequer. Após derrotas para Athletico-PR (1 a 0), Corinthians (1 a 0) e Flamengo (2 a 0) e a saída do treinador Lisca, esperava-se vida nova ao Alviverde. De diferente, apenas o fato de, nesta quinta-feira (17), o time mineiro não ter perdido para o Cuiabá e, graças ao 0 a 0 no Independência, obteve seu primeiro ponto na competição.

Muito pouco para um time que visa permanecer na Série A nesta temporada. O técnico interino Cauan de Almeida bem que tentou dar fim a essa sina do setor ofensivo americano, mas nem os titulares nem os suplentes que entraram durante a partida deram conta do recado.

No domingo (20), às 11h, o Coelho terá uma parada duríssima diante do atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras, no Allianz Parque, pela quinta rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 0

Jori; Diego Ferreira (Gustavo), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Ramon); Juninho Valoura (Sabino), Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Bruno Nazário) e Rodolfo (Ribamar). Técnico: Cauan de Almeida

CUIABÁ 0

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Osman), Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê; Clayson (Danilo Gomes), Rafael Papagaio (Elton) e Jonathan Cafú (Murilo Rangel). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

DATA: 17 de junho de 2021 (quinta-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Antônio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva. Trio do Piauí

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

CARTÕES AMARELOS: Felipe Azevedo (América); Clayson (Cuiabá)

