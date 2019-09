O atacante Ezequiel ainda não foi oficializado como contratado do Cruzeiro, no entanto o jogador apareceu na Toca II nesta segunda-feira. O "Raio", como ficou conhecido por sua velocidade, vestiu o uniforme celeste e trabalhou pela primeira vez com os demais companheiros.

Emprestado pelo Botafogo, Ezequiel deve ter sua contratação confirmada pelo Cruzeiro ainda nesta semana. A intenção da diretoria celeste é aproveitar o atacante já no próximo domingo, contra o Grêmio, às 11h, no estádio Independência, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O anúncio da contratação de Ezequiel deve ser feito após a decisão contra o Internacional. Nesta quarta-feira o time estrelado enfrenta o Colorado no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Beira-Rio, às 21h30.

Ezequiel está em Belo Horizonte desde a última sexta-feira. Antes de vir à capital mineira para finalizar os detalhes de sua contratação o jogador se despediu de amigos próximos e foi chamado de "Raio Cabuloso", referência ao apelido do próprio jogador e da alcunha usada para designar o Cruzeiro.