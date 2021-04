O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (29) a contratação de duas jogadoras para o time feminino. A volante Thayla Souza, ex-Valadares de Gaia, de Portugal, e a atacante Joelma, ex-Fortaleza chegam para reforçar o time celeste na sequência da temporada.

Aos 22 anos, Thayla é natural do Rio de Janeiro, e começou a carreira no Vasco da Gama. Antes de chegar ao futebol português, teve passagens por vários clubes brasileiros como Grêmio, Fluminense, Foz Cataratas/AthléticoPR Foz Cataratas/Coritiba.

“Minha temporada em Portugal já estava chegando ao fim, e em um belo dia eu disse pro meu agente que eu tinha sonhado que estava jogando no Brasil, e ele disse: olha parceira, não sei se você está profetizando, mas eu estou negociando com o Cruzeiro. Eu fiquei muito feliz, disse que ele poderia prosseguir com as negociações, até que tudo se acertou. Estou muito feliz e ansiosa para poder vestir e honrar a camisa de um grande clube como o Cruzeiro”, disse a meio-campista.

Joelma

Natural de São Paulo-SP, Joelma também já acumula experiência no futebol nacional. Aos 26 anos, a atacante já vestiu as camisas de Fortaleza, São José, 3B da Amazônia, Ponte Preta, CRESSPOM – DF, Portuguesa, Corinthians, São Bernardo e Centro Olímpico – SP.

“Estou muito feliz e motivada por chegar no time das Cabulosas. Vou com muita determinação e foco para defender essa camisa gigante do Cruzeiro. Eu recebi a notícia com muita felicidade e já vinha acompanhando o crescimento da equipe no futebol feminino. Estou indo para ajudar nessa temporada, e que a torcida possa esperar muita garra e gols, se Deus quiser”, disse a jogadora, que também pode atuar no meio-campo.

Joelma chega para suprir a ausência da atacante Pâmela, defalque da equipe estrelada nos próximos meses, em razão de uma gravge lesão nos ligamentos do joelho direito.

Início ruim

As duas chegam para tentar ajudar a Raposa a reagir no Campeonato Brasileiro. Até o momento, a equipe celeste soma apenas um ponto em quatro jogos, resultado de três derrotas e um empate na competição.

Nessa quarta, as Cabulosas foram derrotadas pro 2 a 1 pelo São José-SP, no Sesc Venda Nova, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na lanterna da competição, a Raposa vai buscar a primeira vitória no torneio no próximo domingo (2), às 15h, diante do Minas Icesp-DF, no estádio Defelê, em Brasília.

FICHAS DAS JOGADORAS

THAYLA

Nome: Thayla Ohana Moreira de Sousa

Posição: volante

Data de nascimento: 31/12/1998

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Altura: 1,60m

EX-CLUBES:

Valadares Gaia (Portugal) em 2020/21, Fluminense em 2020, Grêmio em 2019, conquistando o acesso para a Série A1 e foi vice-campeã do campeonato gaúcho. Foz Cataratas/AthléticoPR, Foz Cataratas/Coritiba, sendo campeã paranaense em 2018. Vitória de Santo Antão em 2018, Kindermann/Napoli em 2017, sendo vice-campeã catarinense. E ainda jogou pelo Foz/Coritiba em 2017 e Vasco, de 2012 a 2016.

JOELMA

Nome completo: Joelma Alves Gabriel

Posição: Meia Atacante

Data de nascimento: 05/03/1995

Cidade: São Paulo- SP

Altura: 1,70m

EX-CLUBES:

Fortaleza – CE, São José – SP, 3B da Amazônia, Ponte Preta – SP, CRESSPOM – DF, Portuguesa – SP, Corinthians – SP, São Bernardo – SP e Centro Olímpico – SP.