Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o América recebe o Internacional, neste domingo (27), às 20h30, no Independência, pela sétima rodada da competição.

No segundo jogo à frente do Coelho, o técnico Vagner Mancini terá que mexer na dupla de zaga. Expulso no empate com o Juventude, Ricardo Silva deve dar lugar a Lucas Kal. A outa opção para o setor é Eduardo Bauermann.

Utilizado nos últimos jogos, tanto como titular quanto no decorrer das partidas, o volante Ramon também está fora. Vinculado ao Inter e emprestado ao Coelho, o meio-campista tem uma cláusula em seu contrato que não permite que ele atue contra o Colorado.

Outros que devem seguir ausentes são os laterais-esquerdos João Paulo e Marlon, e o atacante Ademir, todos no departamento médico.

Como sinalizou após o duelo com o Ju, Mancini pode alterar o sistema ofensivo do Alviverde diante do Inter. Com isso, o meia-atacante Bruno Nazário e o atacante Felipe Azevedo podem aparecer no onze inicial.

No gol, recuperado da Covid-19, Matheus Cavicholi pode voltar ao time no lugar de Jori.

Com apenas dois pontos em seis jogos, o América busca o triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Internacional

Após vencer a Chapecoense na última rodada, o Internacional tenta engrenar uma sequência de vitórias no principal campeonato do país.

Para o confronto como América, o técnico Diego Aguirre não vai poder contar com o atacante Caio Vidal, expulso diante do Índio Condá. Thiago Galhardo é o provável substituto. Cria da base, o centroavante Vinícius Mello é outra alternativa.

A outra mudança que pode aparecer no Colorado neste domingo está na defesa. Com dores musculares, o zagueiro Zé Gabriel pode dar lugar ao lateral-direito Saravia, liberado após período de isolamento por conta do Coronavírus. O restante do time deverá ser o mesmo que bateu a Chape.

Com oito pontos em seis jogos, a equipe gaúcha ocupa a 13ª posição na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Jori (Matheus Cavichioli); Eduardo, Anderson Jesus, Lucas Kal e Alan Ruschel; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Juninho e Geovane (Bruno Nazário); Ribamar (Felipe Azevedo) e Rodolfo.

Técnico: Vagner Mancini

INTERNACIONAL

Daniel; Zé Gabriel (Saravia), Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Edenilson, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto e Thiago Galhardo (Vinícius Mello).

Técnico: Diego Aguirre.

DATA: 27 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro. Trio de Santa Catarina

VAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere