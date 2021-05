O desempenho positivo demonstrado até os 39 minutos do segundo tempo do último clássico contra o América, no Mineirão, não foi traduzido em vitória. Aos 40 e 44 da etapa final, o Coelho virou a partida e aumentou ainda mais sua vantagem nas semifinais do Campeonato Mineiro.

No entanto, o atacante Airton viu pontos positivos da Raposa no embate passado e destaca que o time ainda tem chances de brigar de igual para igual com o Alviverde por uma vaga na decisão do Estadual. O motivo para crer nessa possibilidade é a evolução do trabalho desempenhado por Felipe Conceição.

"Muito importante o entrosamento do nosso time. Conseguimos ter uma sequência legal de jogos, vitórias e de bom desempenho. Está fazendo efeito. Graças ao trabalho da comissão técnica e do nosso elenco, estamos tendo sucesso nesses jogos", afirma.

Ele define o Cruzeiro atual como uma equipe apta e ávida a superar adversários em qualquer torneio.

“A prova desses grandes jogos foram nossos desempenhos dentro de campo, com uma vitória contra o Atlético e um excelente desempenho contra o América. Mas infelizmente não veio resultado diante do América. Só que se continuarmos nessa mesma pegada e com o mesmo trabalho, vamos continuar a ter sucesso e conseguir o objetivo principal que é acesso à Série A”, diz.