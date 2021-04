Neste início de trabalho de Felipe Conceição na Toca da Raposa II, três jovens conquistaram a titularidade por questões técnicas. São eles o lateral-esquerdo Matheus Pereira, que ficou com a vaga do experiente Alan Ruschel, o volante Adriano, que ganhou a disputa com Matheus Neris, e o atacante Airton, que venceu uma disputa com Felipe Augusto e aposta num Cruzeiro ainda mais forte a partir da decisão deste domingo (25), contra o Patrocinense, às 16h, no Mineirão, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, quando os celestes precisam vencer para garantirem presença nas semifinais da competição.

“Jogos só nos finais de semana dão essa disponibilidade para a gente trabalhar mais tempo, aperfeiçoar algumas coisas taticamente e individualmente, trabalhar finalizações”, revela o jogador, que aposta no fator Mineirão para que o Cruzeiro conquiste os três pontos e uma vaga na próxima fase do Módulo I.

O atacante Airton conquistou a titularidade no time de Felipe Conceição neste início de temporada 2021

Para ele, que chegou ao clube durante a disputa da Série B 2020, ainda existe um processo de construção de modelo de jogo, que exige uma adaptação do grupo, pois é bem diferente do que era usado anteriormente.

“A gente está construindo um modelo de jogo muito bom, que eu gosto. É um estilo de jogo que cobra muito do atleta, tem muita intensidade, marcação, mas a gente está tentando se adaptar da melhor forma possível e tenho certeza de que vamos trilhar um caminho de vitórias”, afirma o atacante cruzeirense.

Como a terceira fase da Copa do Brasil será disputada apenas na primeira quinzena de junho, o Cruzeiro terá o resto e de abril e todo o mês de maio, isso classifique para as semifinais, e depois para a final do Campeonato Mineiro, com jogo apenas nos finais de semana, o que dará a Felipe Conceição muito tempo para armar sua equipe visando a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa a ser disputada em 28 de maio.