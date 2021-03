Entrar no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro é a missão que o Cruzeiro terá neste domingo (14), a partir das 16h, quando encara o Athletic no Mineirão. O duelo contra o time de São João del-Rei, que conta com a experiência do atacante uruguaio Loco Abreu, será válida pela quarta rodada.

Neste momento, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição soma quatro pontos em nove disputados. O alvinegro do interior tem dois a mais.

Entrevistado neste sábado (13) na Toca da Raposa, o atacante Airton pregou respeito ao adversário, mas garantiu um Cruzeiro forte e ofensivo para conseguir o importante triunfo na competição estadual. Além disso, aproveitou para elogiar o trabalho que tem sido feito pelo comandante.

“Mesmo com a pré-temporada curta, trabalhamos bastante, e tenho certeza que teremos os resultados positivos. A gente está trilhando o caminho de vitórias, com trabalho e dedicação do grupo e da comissão técnica. O Felipe é muito tranquilo, passa confiança para nós todos e tem uma metodologia de trabalho que eu gosto muito. Me sinto muito tranquilo e feliz de estar aqui com ele”, destacou o atacante.

“O clima no vestiário é muito bom. Os mais velhos e os mais novos estão se unindo bastante. Tenho certeza que a gente vai trilhar um caminho de sucesso, e os resultados positivos vão surgindo. Estou me sentido muito feliz com a oportunidade de estar em um dos gigantes do Brasil”, acrescentou.

Estreia da camisa do Centenário

O confronto deste fim de semana no Gigante da Pampulha (14) também marcará a estreia da camisa do Centenário, apresentada na última quinta-feira (11). Para Airton, uma das mais bonitas do país.

“Eu vi a camisa e a achei bastante bonita. Estou ansioso para usar amanhã e tenho certeza que será uma das mais bonitas do Brasil”, finalizou.

​