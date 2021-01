Além do goleiro Fábio, suspenso por conta da expulsão no empate sem gols com o Náutico, o Cruzeiro não contará com o zagueiro Manoel e o volante Filipe Machado, vetados pelo departamento médico, para o confronto com o Paraná, nesta sexta-feira (29), às 21h30, no Durival Britto, no encerramento da Série B do Brasileiro.

Manoel e Machado tiveram diagnosticadas lesões musculares nas coxas direitas, segundo informou a assessoria de imprensa da Raposa. Os dois já iniciaram tratamento.

Manoel foi um dos poucos destaques da equipe na Segunda Divisão, se tornando inclusive vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, com cinco gols, um a menos que Sóbis. Já Machado é o principal garçom do time no mesmo período, com sete assistências, três a mais que o segundo colocado, Patrick Brey.

Com 48 pontos e em 12° lugar, a Raposa encerra sua participação nesta edição da Série B diante de um dos times rebaixados para a Terceira Divisão, o Paraná, 18°, com 36.