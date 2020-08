A confirmação da vaga na final do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, é para lá de especial no Atlético. Após deixar o América pelo caminho, no duelo desta quarta-feira (5), no Independência, brigar pelo caneco do Estadual terá sabor para a maioria do elenco comandado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Para se ter ideia, 20 atletas ainda não têm no currículo a conquista, assim como o treinador argentino. O goleiro Rafael, que vive a primeira temporada pelo clube, é o recordista. Pelo rival Cruzeiro, entidade que defendeu por 17 anos, ele acumulou seis voltas olímpicas - curiosamente, todas contra o Galo. Porém, mesmo não sendo mais novidade, ele busca a primeira pelo alvinegro.

Com o mandato se encerrando no fim de 2020, o presidente Sérgio Sette Câmara também vê no Estadual a chance de gritar, pela primeira vez, 'É campeão!'. Já o diretor executivo Alexandre Mattos, que chegou em março, tirou o grito da garganta em 2014, pela Raposa.

6 TÍTULOS:

Rafael

3 TÍTULOS:

Victor

2 TÍTULOS:

Réver

Tardelli

1 TÍTULO:

Fábio Santos

Otero

Cazares



Nenhum TÍTULO:

Igor Rabello

Junior Alonso

Bueno

Gustavo Henrique

Guga

Mariano

Arana

Alan Franco

Léo Sena

Maílton

Jair

Borrero

Hyoran

Blanco

Nathan

Savarino

Marrony

Keno

Matheus Mendes

Bruno Silva