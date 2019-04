Se depender do retrospecto do Atlético contra equipes venezuelanas, o torcedor do alvinegro pode ficar tranquilo para o duelo desta quarta-feira (3) contra o Zamora. A partida, marcada para às 19h15, no Mineirão, será válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

Contra o rival deste meio de semana, o Galo realizou duas partidas na edição de 2014 da competição mais importante do continente. Tanto em BH quanto em Barinas, o alvinegro de Minas Gerais levou a melhor e saiu de campo com o 1 a 0 no placar.

Outra vítima dos atleticanos no duelo Brasil x Venezuela é o Mineiros de Guayana. Em 1995, em duelos válidos pela Copa Conmebol, o Atlético levou a melhor e, assim como contra o Zamora, teve 100% de aproveitamento. No Mineirão, vitória por 6 a 0; na casa do adversário, nova goleada: 4 a 0.

Números do Atlético contra equipes Venezuelanas:

Jogos: 4

Vitórias: 4

Empates: 0

Derrotas: 0

Gols Feitos: 12

Gols Tomados: 0