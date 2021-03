Não importa se como volante ou meia, atuando de forma mais avançada ou caindo pelos lados do campo, quase como um ala, o americano Alê cumpriu bem as missões que lhe foram dadas nas seis primeiras partidas do Coelho na temporada – em cinco delas como titular.

Curiosamente, foi no duelo em que começou no banco de reservas que o atleta balançou a rede, no 1 a 0 sobre o Boa, na estreia do Campeonato Mineiro. Desde então, tem fortalecido a fama de curinga no time comandado por Lisca.

“Demonstra a confiança da comissão e do treinador em mim. Sempre deixei bem claro as funções que posso exercer. O professor Lisca vem aproveitando essa minha versatilidade, a qual adquiri ao longo da minha carreira. Poder ajudar dessa forma me deixa muito contente. Procuro dar meu melhor, independentemente da forma que eu for jogar”, afirmou o jogador.

Mesmo assim, Alê admite que pode evoluir, em comparação à última temporada. “Sempre dá para melhorar. Consegui me adaptar muito rapidamente. Alcançamos objetivos, e individualmente atingi metas que coloco ano a ano. Espero que neste ano seja melhor ainda”, disse.

Copa do Brasil

Indagado sobre o próximo adversário do América na Copa do Brasil, o Ferroviário (CE), Alê disse que não acompanhou à vitória dos cearenses, por 1 a 0, em cima do Porto Velho, na última quinta-feira (25).

“Mas claro que a comissão está atenta a isso. E temos jogos do Mineiro antes da Copa do Brasil; focamos jogo a jogo. E sempre estudando essa possibilidade (referindo-se à Copa do Brasil), porque é um torneio muito importante. Fomos muito bem no ano passado e queremos, quem sabe, chegar mais longe neste ano”, comentou.

Leia Mais:

Ranking aponta o Brasileirão como o 3° melhor campeonato nacional do mundo na última década

Há dez anos: Novo volante do Cruzeiro, ex-lateral Rômulo ‘desafiava’ Daniel Alves e Maicon

CBF divulga datas, horários e locais dos jogos da 2ª fase da Copa do Brasil