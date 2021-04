O objetivo neste domingo (25), às 16h, contra a URT, no Zama Maciel, é o de consolidar a vice-liderança ao término da primeira fase. A meta na reta final é a de angariar o título do Campeonato Mineiro. É desta forma que o meia Alê sintetiza o sentimento e a responsabilidade nutridos pelo elenco do América para os próximos desafios na competição.

Para o atleta, o Coelho está bem mais preparado na busca pelo troféu deste ano, se comparado ao que foi apresentado na edição passada. "A gente vem com o mesmo conjunto e a mesma ideia de jogo, conhecendo nossos adversários. Creio que neste ano temos mais condições de sermos campeões do que tivemos no ano passado”, afirmou.

Ele se embasa também nas mais recentes atuações do time, apostando piamente em um crescimento de toda a equipe daqui para frente.

“Tivemos chances para matar o jogo contra o Ferroviário (pela Copa do Brasil), e diante do Coimbra também jogamos bem. Mostra evolução. Nos cobramos internamente para que as coisas melhorem. Foi bom nesses dois duelos. Esperamos que, contra a URT e no restante do ano, tenhamos uma evolução constante”, disse.

Se garantir o segundo lugar na fase classificatória, o América entra com vantagens para as semifinais: faria a segunda partida como mandante e precisaria de uma vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols ou dois empates para avançar à decisão.

Alê apontou grande evolução do América nos dois últimos jogos desta temporada

Leia Mais:

Mineiros conhecem adversários na 3ª fase da Copa do Brasil e jogam como favoritos

Se Atlético for finalista do Campeonato Mineiro, campeão será conhecido num sábado, como em 2019

Sorteio da Copa do Brasil: veja divisão no Brasileiro dos possíveis adversários mineiros na 3ª fase