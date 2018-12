Artilheiro do Atlético na Libertadores de 2013 e principal jogador do Corinthians na conquista do Brasileirão 2017, o atacante Jô finalizou a primeira temporada no Japão com um misto de sentimentos: frustração pela campanha no Nagoya Grampus, mas livramento do rebaixamento e o título de artilheiro da J-League (Campeonato Japonês).

Jô viveu praticamente todo o torneio nacional na zona de rebaixamento, na qual os dois últimos times caem para a segunda divisão, e o 16º colocado disputa os playoffs contra uma equipe da Série B para ver se troca de lugar com ela. Na última rodada, o Nagoya precisava fazer mais pontos que o adversário direto na briga contra o descenso, o Jubilo Iwata.

O Nagoya enfrentou e apenas empatou com o Shonan Bellmare (2 a 2, com Jô marcando ambos). Do outro lado do país, o Jubilo Iwata era visitante diante do Kawasaki Frontale (já campeão nacional). Antes da derradeira rodada iniciar, o Nagoya tinha 40 pontos, e o Jubilo Iwata somava 41.

Tudo indicava que os dois somariam um ponto de empate. Até que, pra lá dos 45 minutos do segundo tempo, o Jubilo sofreu um gol contra do atleta Kentaro Oi. Então, ambos ficaram empatados com 41 pontos, mas o Nagoya superou o rival no número de vitórias (12x10) e no saldo de gols (-7 x -13).

"Nós conseguimos nos livrar no último minuto do último jogo. O time que tinha que perder tomou gol aos 49 minutos. Fiz 27 gols na temporada. Na liga foram 24 gols", afirmou Jô, em participação no programa "No Boteco do Escobar", do SporTV.