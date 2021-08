O Atlético é o novo líder do Campeonato Brasileiro. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Galo venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, neste domingo (8), em duelo válido pela 15ª rodada e assumiu a ponta da competição.

A equipe gaúcha abriu o placar com Paulinho Bóia, aos 46 minutos do primeiro tempo, em rápido contra-ataque. O bandeira chegou a assinar impedimento na jogada, mas o tento foi confirmado com o auxílio do VAR.

Após desperdiçar várias chances de marcar, o Alvinegro conseguiu a virada no segundo tempo. O empate veio com Hulk, aos 31 minutos, após tabela com Eduardo Sasha. Já aos 46 minutos, o zagueiro Nathan Silva aproveitou cobrança de escanteio de Nacho Fernández pela direita e cabeceou para desempatar o duelo.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Cuca chegou aos 34 pontos, superando o Palmeiras, que ficou com 32 pontos.

O Juventude, por sua vez, permanece com 16 pontos.

Próximos passos

No próximo sábado (14), o Atlético encara justamente o Palmeiras, às 19h, no Mineirão, em um dos confrontos mais esperados do torneio até o momento.

Antes, vai a Buenos Aires duelar com o River Plate, nesta quarta (11), às 21h30, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O próximo compromisso do Juventude será no sábado, diante do Red Bull Bragantino, às 17h, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1

Marcelo Carné; Paulo Henrique, Didi, Rafael Forster (Cleberson) e William Matheus; Dawhan (Ricardinho), Matheus Jesus e Chico (Mosquera); Paulinho Boia (Roberson), Marcos Vinicios e Capixaba (Alyson)

Técnico: Marquinhos Santos

ATLÉTICO 2

Everson; Guga, Igor Rabello, Nathan Silva e Dodô (Calebe); Allan (Jair), Tchê Tchê (Nathan), Dylan Borrero (Sasha), Nacho Fernández e Hyoran (Savarino); Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 8 de agosto de 2021 (domingo)

LOCAL: Alfredo Jaconi

CIDADE: Caixas do Sul (RS)

MOTIVO: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás

VAR: Wagner Reway (PB/Fifa)

CARTÕES AMARELOS: Rafael Forster (Juventude); Dylan Borrero, Jair e Allan (Atlético)

GOLS: Paulinho Bóia, aos 46 minutos do primeiro tempo (Juventude); Hulk, aos 31 minutos e Nathan Silva aos 46 minutos do segundo tempo (Atlético)