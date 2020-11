A Federação Equatoriana de Futebol informou em seu site oficial que o volante Alan Franco, do Atlético, foi diagnosticado com a Covid-19 em exames realizados por causa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O jogador faz parte de uma lista de três atletas que estão com o novo coronavírus e já fazem isolamento, como recomendam as autoridades de saúde. Os outros dois são o atacante Enner Valencia e o lateral-esquerdo Diego Palacios.

O volante Alan Franco, do Atlético, é um dos três jogadores da seleção equatoriana diagnosticado com a Covid-19

Dos três, apenas Franco participou da vitória por 3 a 2 sobre a Bolívia, do cruzeirense Marcelo Moreno, na última quinta-feira, em La Paz.

O volante atleticano já estava fora das partidas contra o Corinthians, neste sábado, em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão, e também do confronto da próxima quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, no Mineirão, adiado da 6ª rodada, pois na próxima terça-feira (17), o Equador encara a Colômbia, em Quito.

A expectativa era de que ele voltasse a ficar à disposição de Jorge Sampaoli para o jogo do dia 22, contra o Ceará, no Castelão, pela 22ª rodada, mas isso agora dependerá da sua recuperação. Praticamente todos os atletas são assintomáticos, mas o retorno aos treinamentos e jogos só pode acontecer com exame negativo para a Covid-19.

Como Alan Franco está no Equador, o processo é ainda mais complicado e ele pode ser desfalque também diante do Ceará.

Segundo a assessoria de imprensa do Atlético, o clube foi informado pela Federação Equatoriana de Futebol do resultado positivo de Alan Franco, e do seu desligamento da seleção, mas sem maiores indicações de como e onde o volante cumprirá o isolamento.