Um dos principais reforços do Cruzeiro na temporada, Alan Ruschel ainda não vem desempenhando seu melhor futebol. Longe disso: dos três gols que a Raposa sofreu neste início de ano, dois deles tiveram origem pelo seu setor, a lateral esquerda (nos empates com Uberlândia e São Raimundo, ambos por 1 a 1).

As falhas defensivas, aliadas às raras contribuições ofensivas do atleta nos quatro duelos da equipe, até aqui, levaram torcedores celestes a pedirem, nas redes sociais, que Matheus Pereira ganhe uma chance no time titular.

Nessa quinta-feira (11), após a classificação na Copa do Brasil, pela segunda vez o técnico Felipe Conceição foi indagado sobre a fase negativa vivida por Ruschel. Novamente, se esquivou da pergunta, preferindo comentar o desempenho coletivo do Cruzeiro.

E olha que ele citou a dificuldade causada pelo tento que a Raposa sofreu, num cruzamento feito pelo lado onde joga o ala esquerdo.

"Apesar do gol sofrido no início, que nos causa uma situação adversa ainda maior, a gente soube ter tranquilidade, crescer na partida e controlar o jogo no momento que precisávamos. No futebol, tem dia que não vai se jogar bem, por ‘n’ motivos. Mas a gente conseguiu a classificação, que era o mais importante, e os atletas demonstraram entrega e luta muito grandes", disse.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo (14), às 16h, no Mineirão, contra o Athletic, pela quarta rodada do Mineiro.