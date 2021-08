O América terá um desfalque certo para o duelo com o Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira (23), às 20h, no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, nessa segunda, e vai cumprir suspensão automática.

Para o lugar de Ruschel, o técnico Vagner Mancini tem a disposição o experiente João Paulo, acionado no decorrer do duelo com a Chape, além de Marlon.

Na 18ª posição, com 15 pontos, o Coelho vai buscar os três pontos em casa para tentar sair da zona de rebaixamento. No momento, a primeira equipe fora do Z-4 é o Cuiabá, com 17 pontos e um jogo a menos do que o América.

Jogo de emoções

Alan Ruschel teve uma segunda-feira intensa na Arena Condá. Antes de a bola rolar, foi homenageado pela diretoria da Chapecoense com uma placa pelos serviços prestados ao clube.

Ruschel atuou no time catarinense até o final da temporada passada, vivendo momentos marcantes, como o trágico acidente em 2016, na Colômbia, e o título da Série B 2020.

Dentro de campo, recebeu o cartão vermelho logo aos 12 minutos do primeiro tempo após falta por trás em Geuvânio, que puxava contra-ataque em velocidade.

Entretanto, Jean Pierre Goncalves Lima, que estava no comando do VAR, recomendou a revisão do lance, e o árbitro de campo, Douglas Schwengber da Silva, anulou o cartão vermelho, aplicando o amarelo.

No lance em questão, Ruschel sentiu dores no joelho direito e foi substituído por João Paulo minutos depois.

