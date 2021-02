Capitão e principal referência do time da Chapecoense que conquistou o título da última Série B, Alan Ruschel chega ao Cruzeiro como principal contratação para a próxima temporada até o momento.

Aos 31 anos, o lateral-esquerdo abriu mão de disputar a elite do futebol brasileiro com a equipe catarinense, para tentar ajudar a Raposa a conquistar o acesso no Brasileiro.

Em sua primeira entrevista coletiva com a camisa celeste, na tarde desta segunda-feira (15), Ruschel revelou o principal motivo que o fez acertar com o clube estrelado e mostrou confiança para os próximos campeonatos.

“Acho que o Cruzeiro é um clube gigante. A gente trabalha pelo reconhecimento pessoal profissional. E sempre trabalha para continuar evoluindo. Eu dei um grande passo na carreira, vindo para o Cruzeiro. É um clube de Série A, que está na B. Muito feliz pela conquista, motivado. Isso que me fez vir para cá. Gosto desses desafios. Motivado para fazer um grande ano no Cruzeiro, que a gente possa devolver o Cruzeiro para a Série A do Brasileiro, que é o lugar da onde ele nunca deveria ter saído”, disse o jogador, na Toca da Raposa II.

Assumindo papel de liderança do atual elenco, Alan também fez questão de destacar outras pelas experientes do plantel celeste.

“Estou muito motivado em me juntar com atletas com do Cruzeiro, com grandes currículos, história bacanas também, Fábio, Rafael Sobis, Pottker, Manoel, Henrique que também está aqui. Mescla com jogadores experientes e atletas jovens, que a gente sabe que é difícil jogar a Série B”.

Parte financeira

Valorizado após o final da Série B, Alan Ruschel despertou o interesse de várias equipes do futebol brasileiro, inclusive de algumas que vão disputar a Série A, como o América.

Mesmo ciente da delicada situação econômica do Cruzeiro, que, além de outras pendências, vem convivendo com atrasos salariais nos últimos meses, Ruschel afirmou que tal situação não interferiu diretamente para o acerto com o clube estrelado.

“A minha vinda para o Cruzeiro nunca pesou na parte financeira. A gente trabalha, claro, sempre buscando o reconhecimento profissional e pessoal, e a minha conversa foi de vir para cá fazer história no Cruzeiro, eu quero ajudar o Cruzeiro. Soube da dificuldade financeira, também passei por isso na Chapecoense, então não foi isso que pesou para mim. Queria vir para fazer história”.

Na expectativa de poder contar com Alan Ruschel em campo, o Cruzeiro segue em preparação para a estreia na próxima temporada.

O primeiro compromisso oficial desse novo ciclo será no dia 28 de fevereiro, diante do Uberlândia, às 10h, no estádio Parque do Sabiá, pela rodada inicial do Campeonato Mineiro.