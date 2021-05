O América ganhou um reforço para estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h15, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Contratado na semana passada por empréstimo junto ao Cruzeiro, o lateral-esquerdo Alan Ruschel teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta quinta, e está apto a debutar com a camisa alviverde.

Como já vinha treinando normalmente na Raposa, e também desde que chegou ao Coelho, Ruschel que também pode atuar no meio-campo, não terá problemas em relação à parte física para atuar diante do Furacão. O aproveitamento do jogador na Arena da Baixada depende apenas do técnico Lisca.

Para o setor, o comandante americano não pode contar com o experiente João Paulo, com uma lesão na panturrilha direita.

Nos dois jogos da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, o escalado para atuar na função foi Marlon.

Alan Ruschel foi emprestado ao América até o final da temporada, em uma negociação que envolveu a ida, pelo mesmo período, do volante Flávio para o Cruzeiro.