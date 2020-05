A série de lives promovidas pelo Atlético chegou à edição 33 com um convidado para lá de especial. Prata da casa e campeão da Libertadores pelo clube, o meia-atacante Bernard, atualmente no Everton, da Inglaterra, matou saudade dos alvinegros.

Em quarentena, assim como os atletas que atuam no Brasil, o "Alegria nas Pernas" - apelido este que ganhou de Luiz Felipe Scolari - deixou claro que, mesmo com a distância e com o fuso horário de quatro horas de diferença, não mede esforços para seguir acompanhando o Galo.

"Eu administro a saudade do Atlético vendo os jogos e as notícias. Por enquanto, esta é a única forma de estar mais perto do clube e senti-lo", contou o meia-atacante.

Primeiro atleta a marcar um hat-trick na Argentina, em duelo válido pela competição mais importante do continente, ele não tira a edição de 2013 da cabeça. Na ocasião, o Atlético estreou com vitória por 5 a 2 sobre o Arsenal de Sarandí.

"A Libertadores toda foi um momento marcante pra mim, desde aquele primeiro jogo, que foi minha estreia internacional. Foram várias, inclusive", relembrou. Bernard ainda destacou as dores que precisou encarar parar ser opção do técnico Cuca e brilhar no torneio.

Questionado se a ajuda de Ronaldinho Gaúcho foi essencial para alcançar o estrelado no Velho Continente, o jogador não nega a importância do "Bruxo" em sua vida, mas deixa claro que, para ele, o esforço próprio é que o fez chegar tão longe.

"Ele (Ronaldinho) me ajudou bastante, mas acredito que eu tenho mais crédito em tudo o que construí no Atlético. Eu corri muito atrás dos meus objetivos", opinou o atleta de 27 anos.

Números de Bernard pelo Atlético:

Jogos: 100

Gols: 22

Títulos: Campeonato Mineiro (2012 e 2013) / Libertadores 2013