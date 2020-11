Volante da equipe Sub-23 do Atlético, Rubens foi diagnosticado neste início de semana com a Covid-19 e, já em isolamento, inicou os procedimentos para se recuperar da doença que já afetou milhões de pessoas pelo mundo. Ele é o primeiro caso no clube, depois do equatoriano Cazares.

Um detalhe que chama a atenção é que, nesta segunda-feira (9), o jovem participou da atividade em campo com os atletas que não iniciaram entre os titulares contra o Flamengo. Entre eles, o atacante Eduardo Vargas, novo reforço do clube que será apresentado oficialmente nesta quarta (11), na Cidade do Galo.

Com o alerta ligado para possíveis novos casos, o Atlético fará um novo teste nos atletas (time principal e base) nesta quinta-feira (12) - atendendo às exigências de praxe da CBF -, e, de acordo com a assessoria do clube, com um número maior de pessoas examinadas. Os funcionários que fazem a bateria de 15 em 15 dias, devido a este momento de caso identificado, também o farão num intervalo menor.

Cabe lembrar que Cazares, quando diagosticado com o novo coronavírus, participou de atividade com os demais companheiros. No entanto, o vírus não se espalhou naquele momento. Um alento para que tudo se mantenha na normalidade após o resultado positivo em Rubens.