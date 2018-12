Ambos estão valorizados pelo acesso à Série A de 2019, têm contrato com o Atlético, mas estão fora dos planos para o próximo ano. Alex Silva, lateral-direito, e Dodô, meia-atacante, seriam ativos para venda na diretoria do Galo. Mas ambos se aproximam de manutenção nos clubes defendidos no ano que se finda.

O primeiro foi titular absoluto da campanha do Goiás para voltar à elite do futebol sob o comando de Ney Franco. O clube esmeraldino já avisou que tem interesse em manter Alex no plantel a ser comandado por Maurício Barbieri, ex-Flamengo.

"Temos interesse sim (em renovar com Alex Silva). Agora temos que saber sobre o interesse do Atlético. O Túlio (Lustosa, diretor de futebo) tem feito esse contato com a diretoria do Atlético", afirmou ao HD, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida.

Já Dodô está ainda mais em alta. O meia-atacante igualmente prata da casa do Atlético foi titular do Fortaleza, campeão da Série B. Com contrato até 2019 com o Galo (assim como Alex Silva), ele virou pauta do Sport na negociação sobre a vinda do volante Jair a BH. Mas deverá mesmo renovar com a equipe de Rogério Ceni para 2019, ampliando também o vínculo no Galo.

"Tem chances sim (de renovação). Estamos esperando alguns detalhes. Melhor conversar com o Atlético. Mas as chances são grandes", afirmou Hélcio Alisk, ao HD, o agente responsável por cuidar da carreira de Dodô.