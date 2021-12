Antes mesmo de ser apresentado oficialmente como diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos encerrou sua terceira passagem pela Toca da Raposa. Embora tenha encabeçado as negociações para reforçar a equipe em 2022, o dirigente foi comunicado de que não estará no clube sob a gestão de Ronaldo.

Depois de assinar intenção de compra das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo Cruzeiro, o Fenômeno convidou Paulo André para ser diretor do clube. O ex-zagueiro já trabalhava no Valladolid, clube do qual Ronaldo também é acionista majoritário.

Alexandre Mattos foi bicampeão brasileiro em sua primeira passagem pelo Cruzeiro

A chegada de Paulo André representou a saída de Alexandre Mattos. O diretor, que esteve na Raposa no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014, não chegou a ser apresentado por ainda estar nos Estados Unidos, onde faz um curso com previsão de conclusão no fim deste ano.

Mattos havia sido convidado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues para retornar à Toca da Raposa em outubro. A distância, ele iniciou o trabalho de reformulação do elenco para a temporada 2022.

Nove jogadores já foram anunciados e assinaram contrato com a SAF. As próximas negociações com atletas deverão ser conduzidas agora por Paulo André.

Passagens anteriores de Mattos pelo Cruzeiro

Em janeiro de 2020, Alexandre Mattos teve uma passagem de apenas quatro dias pelo Cruzeiro. Naquela ocasião, ele foi convidado pelo patrocinador Pedro Lourenço para retornar à Toca.

Porém, Pedrinho deixou o Conselho Gestor que havia sido formado e, assim, Mattos decidiu seguir o mesmo caminho. Dois meses depois, ele se tornou diretor executivo do Atlético, onde permaneceu até janeiro de 2021.

A passagem mais marcante do dirigente pelo Cruzeiro foi a primeira. Em março de 2012, ele foi contratado pelo então presidente Gilvan de Pinho Tavares.

Com Mattos como diretor de futebol, a Raposa formou a equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira.

Em janeiro de 2015, Alexandre Mattos acertou sua ida para o Palmeiras.

