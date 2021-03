Amarildo. Guarde esse nome. Na noite deste sábado (13), o atacante da Caldense fez o gol que deu a vitória do time de Poços de Caldas sobre o América, por 1 a 0, em plena Arena Independência. Com o resultado, o Coelho estacionou nos nove pontos e "deixou" a liderança isolada do Estadual para o Atlético, que soma 12.

A Veterana, por sua vez, chegou aos oito pontos e dormirá na terceira colocação. Ao lado do Galo, ostenta a invencibilidade no Estadual; o alvinegro, porém, tem 100% de aproveitamento.

A grande curiosidade é que Amarildo, de 22 anos, já havia feito "vítima" em BH. No confronto contra o Cruzeiro, ele também foi o autor do tento que deu os três pontos para a equipe do Sul de Minas. Nascido em Paranavaí, no Paraná, e contratado no fim do ano passado, ele tem 1,81m e passou pelas categorias de base do São Paulo, depois defendeu o Red Bull Brasil. Atuou também pelo NY Red Bull nos Estados Unidos e, por último, jogou pelo Maringá-PR.

Com o resultado, o América conheceu a primeira derrota na temporada. Apesar de pressionar a Caldense em busca do empate ou da virada, a equipe comandada por Lisca não teve eficiência suficiente para tal.

Na próxima rodada, o Coelho faz o clássico contra o Cruzeiro. As duas equipes se enfrentam no domingo (21), a partir das 16h, também na Arena Independência. Antes, o desafio será contra o Treze, da Paraíba, pela Copa do Brasil.