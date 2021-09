Um dos melhores jogadores do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Bruno José tem demonstrado ter uma estrela especial diante da Ponte Preta.

Foram do camisa 16 os gols que selaram as duas vitórias da Raposa por 1 a 0 sobre a Macaca na atual edição da competição.

No primeiro confronto, realizado no dia 16 de junho, em Campinas, pela 4ª rodada do torneio, Bruno balançou as redes aos 11 minutos do segundo tempo, garantido o primeiro triunfo dos azuis no campeonato.

Neste sábado (11), em um duelo muito disputado, cheio de oportunidades de gols para ambas as equipes, Bruno José deixou o banco de reservas no intervalo para, com muito oportunismo, aproveitar um bate e rebate na área e mandar a bola para as redes da Arena do Jacaré.

Após a partida, o atacante destacou a superação da equipe no triunfo sobre a Macaca, que valeu pela 23ª rodada da Segunda Divisão.

“Um jogo muito quente, muito abafado. Sabíamos das dificuldades. Mas o Cruzeiro tem que entrar em campo sempre buscando a vitória. Pode ser o campo, o adversário, mas o Cruzeiro vai jogar sempre para vencer. Agradecer ao torcedor que compareceu mesmo com esse calor, não deixou de cantar. É continuar esse apoio para a gente continuar construindo juntos”, disse Bruno, em entrevista ao Canal Premiere.

Na 13ª colocação, com 29 pontos, o Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira, para encarar o Operário-PR, às 19h, novamente na Arena do Jacaré.

