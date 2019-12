Um dos primeiros atos do Conselho de Notáveis no comando do Cruzeiro será a destituição de conselheiros com cargos remunerados no clube. E os "cabeças" da campanha presidencial de Wagner Pires de Sá e articuladores da "Família União" já estão deixando o clube.

Alguns dirigentes já foram comunicados do desligamento do quadro de funcionários do clube. Informação antecipada pelo Superesportes e confirmada pelo Hoje em Dia.

Haverá mudanças tanto em funções na sede administrativa quanto nos clubes sociais. Paulo Roberto Lopes, o "Paulinho Céu Azul", deixará o cargo de diretor de eventos. Inclusive essa é uma das diretorias que devem ser extinguidas com a chegada do Conselho de Notáveis, que começa a trabalhar de forma oficial a partir de 9h, quando terão uma reunião no prédio da Rua Timbiras, no Barro Preto.

Outra peça importante no organograma da "Família União" e que está de saída é Alexandre Comoretto, o "Gaúcho". Sem o status de conselheiro, Comoretto tinha plenos poderes e circulação livre pelas sedes sociais e administrativa. Era ele quem gerenciava a distribuição de ingressos dos jogos para outros conselheiros e parceiros do clube.

Na tarde deste domingo, o administrador da sede Campestre - o parque aquático no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha - Vitório Galinari se despediu dos sócios do clube. Em um palco construído nas imediações da principal piscina do local, coube ao coordenador de recreação Jorge Turci a mensagem de despedida.

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais na tarde deste domingo, Turci, ao lado de Galinari, agradeceu pelos dois anos de trabalho à frente da recreação social na Campestre.

"Eu gosto de entregar o trabalho bem feito. O futebol infelizmente não é a nossa parte, né Vitório? Talvez se estivéssemos lá, teríamos feito de outra forma. Meu negócio é clube, é social, é divertir com as pessoas. E eu agradeço a todos que participaram desses dois anos com a gente”, disse.

Recentemente, o Hoje em Dia publicou matéria apontando problemas na piscina principal da Campestre. Fontes informaram à reportagem que o local estava sujo por falta de dinheiro para a manutenção rotineira. O Cruzeiro, por meio da diretoria de comunicação, enviou ao HD que não iria se pronunciar oficialmente. Entretanto, o próprio Vitório Galinari pediu na ocasião um direito de resposta.

Outro diretor de sede social que vai deixar o cargo é Ronaldo de Assis Carvalho, responsável pela sede do Barro Preto.

Mudanças na base também vão acontecer. O filho de Wagner Pires de Sá, Humberto Sá, deixou o cargo a partir do momento que o pai assinou sua renúncia à presidência.

Gerente da base, Wilmer Mendes, filho do ex-presidente do Conselho Deliberativo Wilmer Santa Luzia, também pode deixar o cargo. O assessor do futebol Jorge Washington, o diretor comercial Renê Salviano e o diretor de patrimônio Alexandre Lemos, todos conselheiros, também terão a situação analisada.

O presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, disse que nenhum conselheiro será remunerado pelo clube.

"Segunda-feira estará resolvido isso. Vai ser resolvido da seguinte forma: você é conselheiro e remunerado, qual a sua opção? Quer perder o cargo (remunerado) ou o posto de conselheiro nato? É uma opção. É isso que estamos fazendo”, argumentou Dalai Rocha em entrevista ao programa Bastidores, da Rádio Itatiaia, no último sábado.