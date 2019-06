O goleiro Alisson se apresentou à seleção brasileira na noite desta quinta-feira com um semblante muito feliz. Campeão pelo Liverpool da última Liga dos Campeões, vencida no sábado, em Madri, o jogador encontrou os companheiros em Porto Alegre, cidade onde morou durante grande parte da vida, e ressaltou que vai para a disputa da Copa América em um momento bastante especial na sua vida.



Fora o título e a boa temporada, Alisson aguarda o nascimento do segundo filho. "Vir para a seleção é sempre gratificante. Lógico que vencer um título é uma alegria imensa, ter a oportunidade de jogar pela seleção é um presente, uma alegria gigante. Estava ansioso por esse momento", disse o jogador. O goleiro se apresentou ao técnico Tite junto com o atacante Roberto Firmino, colega de Liverpool.



Os dois agora ficam à disposição da equipe e devem jogar no amistoso do próximo domingo, contra Honduras, no estádio do Beira-Rio. "É diferente jogar no Brasil. Teve a Copa na Rússia, jogamos aqui nas Eliminatórias, mas jogar uma Copa América aqui é diferente. Vamos fazer de tudo para dar o melhor resultado, que é um título", comentou Alisson, que voltará ao estádio onde se acostumou a defender a camisa do Internacional.



Com a chegada da dupla, a seleção brasileira tem agora 22 jogadores no elenco. O nome faltante será anunciado em breve e se trata do substituto do atacante Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão no tornozelo direito e acabou cortado da equipe.