O Atlético terá um desfalque certo para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o América, no próximo sábado (22), às 16h30, no Mineirão.

Acionado no segundo tempo da partida, o volante Allan foi expulso aos 29 minutos do segundo tempo, e vai cumprir suspensão no duelo que vai definir o campeão do Estadual.

No lance em questão, o meio-campista parou rápido contra-ataque puxado por Ademir, e recebeu o cartão vermelho. Caso a jogada não tivesse sido parada, o atacante do Coelho sairia cara a cara com o goleiro Everson.

Independentemente do motivo, Allan chegou a quarta expulsão em 60 jogos pelo Atlético, sendo a primeira na temporada.

No ano passado, o volante foi expulso contra o Unión-ARG, pela Copa Sul-Americana, Tombense, pelo Mineiro, e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Dono da melhor campanha da fase de classificação do Mineiro, o Galo precisa apenas de um empate para conquistar o título do torneio.