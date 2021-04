A atuação muito abaixo do esperado na vitória por 1 a 0 em cima do Pouso Alegre ainda repercute na Cidade do Galo, às vésperas do clássico deste domingo (11), às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Os erros cometidos na partida de quarta-feira (7), sobretudo no primeiro tempo, serviram de lição ao Galo, como enfatiza o volante Allan.

Embora admita que nenhuma equipe consiga manter um alto rendimento em todos os duelos, o meio-campista garante que o elenco alvinegro não vai entrar em campo “desligado” novamente.

"Não é desculpa, mas obviamente que influencia o fato de termos tido pouco tempo de descanso desde o jogo do América (triunfo por 3 a 1, no último domingo), que foi desgastante. E por mais que ele (Cuca) tenha rodado o time, queira ou não, pesou um pouco essa questão. E outro motivo é que entramos desligados no primeiro tempo”, relembra.

“Precisou que eles (Pouso Alegre) nos acordassem. Claro que essa iniciativa tem que partir da gente desde o primeiro minuto e corrigir em campo. Aconteceu, serviu de aprendizado e não pode ocorrer daqui para frente", completou.

E sintetizou a importância de superar o arquirrival no próximo desafio da temporada. “A gente sabe da grandeza do clássico mineiro e da importância de vencer", disse.