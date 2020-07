O futebol em Minas Gerais está perto de ser retomado e o primeiro compromisso do Atlético neste reinício do Campeonato Mineiro, logo de cara, será o clássico com o América no dia 26 de julho. E para o volante Allan, contratado no começo do ano, o time está preparado para esse desafio.

"Acredito que todos estejam preparados, mas a gente sabe que o ritmo de jogo é diferente do ritmo de treino. Então, só jogando mesmo para saber como a gente está, se vamos aguentar os 90 minutos, se não vamos (...) mas acho que todos nós estamos preparados, sim", garantiu.

Depois da interrupção nos treinos por causa do coronavírus o Alvinegro está há quase dois meses trabalhando na Cidade do Galo. E esse período tem sido importante na visão de Allan.

"Geralmente já são 15 dias (de pré-temporada) e já tem que jogar. Então, você vem de umas férias de praticamente um mês e, queira ou não, até acostumar com a rotina de jogos demora um pouco. E no Brasil, o pessoal não tem paciência. Então, o começo é sempre um pouco mais difícil, mas agora o período está sendo perfeito e nós vamos voltar com tudo", afirma.

Neste período de trabalhos os jogadores não se cansam de elogiar os métodos de Jorge Sampaoli. O Argentino tem sido pauta em praticamente todas as entrevistas no CT.

"É um grande treinador, um treinador muito inteligente, que faz o time jogar, que tem uma proposta de jogo diferente, uma proposta muito boa, desde que todos entendam. Tem tudo para dar certo, e eu acredito que vá dar certo. Está sendo o maior prazer trabalhar com ele, porque é um grande treinador, e se você quer ser um grande jogador, tem que trabalhar com grandes treinadores. Então, é mais um entendimento mesmo e depois desfrutar do jogo", explicou.

Antes da retomada oficial do Campeonato Mineiro o Atlético fará uma prévia do confronto com o América na Cidade do Galo. É que as duas equipes farão jogo-treino no CT alvinegro nesta quarta-feira a partir de 10h.

A atividade terá transmissão da TV oficial do Atlético no Youtube.