O Atlético terá um desfalque certo para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Castelão.

Trata-se do volante Allan, que recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto desta quarta, em que o Galo goleou por 4 a 0, e vai cumprir suspensão automática.

A advertência deu toda a pinta de ter sido forçada pelo jogador, já que o cartão veio após uma demora anormal para o jogador na saída do gramado, no momento em que era substituído por Tchê Tchê, aos 40 minutos do segundo tempo.

O próprio Tchê, surge como o provável substituto de Allan para a partida na capital cearense.

O jovem Neto, ou até mesmo uma mudança de formação do time, com o recuo de Zaracho e a entrada de mais um atacante ou meia, são outras alternativas para suprir a ausência do camisa 29, titular absoluto do time comando pelo técnico Cuca.

Fortaleza

Do lado do Fortaleza, a baixa por suspensão será o lateral-direito Yago Pikachu, também advertido com o amarelo nesta quarta.

Por outro lado, o Tricolor do Pici terá a volta do atacante David, ausente no duelo de ida, justamente pelo acúmulo de cartões.

Com a vantagem por construída no Gigante da Pampulha, o Atlético pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Castelão.

Uma vitória do Tricolor do Pici por quatro gols leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

