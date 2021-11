O zagueiro paraguaio Junior Alonso e o atacante chileno Eduardo Vargas voltaram lesionados dos jogos pelas seleções de seus países nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Assim, ambos desfalcam o Atlético diante do Juventude, neste sábado (20), a partir de 19h, no Mineirão.

Em relação ao time que venceu o Athletico-PR, na última terça-feira (16), o técnico Cuca promoveu mudanças nas duas laterais. Guilherme Arana volta de suspensão e retoma a vaga na equipe pela esquerda. Já Mariano foi escolhido para encarar o Juventude na direita, enquanto Guga fica no banco de reservas.

O Galo enfrentará o time gaúcho com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno.

No banco de reservas, as opções do técnico Cuca são: Rafael, Guga, Igor Rabello, Dodô, Alan Franco, Tchê Tchê, Nathan, Nacho, Hyoran, Dylan, Savarino e Sasha.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 71 pontos, o Atlético tenta superar o Juventude para se aproximar ainda mais do bicampeonato brasileiro.