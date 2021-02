Um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro Junior Alonso se tornou titular absoluto desde que chegou ao Atlético em julho do ano passado. Xerife do setor e companheiro de Réver, o paraguaio já fez 36 partidas pelo alvinegro.

Entrevistado desta quarta-feira (15) na Cidade do Galo, o zagueiro foi perguntado sobre a iminente saída do treinador. Porém, preferiu se esquivar na resposta.

"Isso (saída de Sampaoli) vem mais de vocês, imprensa e torcida. Estamos trabalhando aqui, sabemos da importância dos jogos, ele também. Depois vocês podem perguntar a ele sobre seu futuro, mas agora estamos focados aqui e não comentamos sobre isso", respondeu Alonso.

Nacho Fernández

Sobre Nacho Fernández, meia do River Plate que será oficializado em breve pelo Atlético - o martelo já foi batido e o jogador chegará em Belo Horizonte no fim de semana -, Alonso vê com muitos bons olhos a chegada ao elenco. Ele, inclusive, foi rival do camisa 26 quando atuava pelo Boca Juniors.

"Acho que, caso se concretize, será muito importante para nós, ele mostrou seu futebol na Argentina, era um 'dos caras' dentro do River. O grupo o receberia bem e ele agregaria muito com experiência e qualidade", finalizou.