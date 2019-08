A Toyota revelou nesta terça-feira um programa de testes que vai realizar com o espanhol Fernando Alonso ao volante de seu carro tendo como objetivo a participação da montadora japonesa no Rally Dakar, que a partir de 2020 passará a ser disputado na Arábia Saudita. No entanto, não há a confirmação que o ex-piloto de Fórmula 1 disputará o rali mais tradicional do mundo.



"Depois de um campanha com êxito no Mundial de Endurance, Fernando Alonso e a Toyota Gazoo Racing unirão de novo as suas forças durante os próximos meses para a realização de uma série de testes com a Toyota Hilux, veículo previsto para a participação no próximo Rally Dakar", informou a equipe japonesa em um comunicado oficial.



Este trabalho entre Alonso e a Toyota Gazoo Racing previsto para os próximos meses constará de um "intenso programa de treino e provas com a Toyota Hilux tanto na Europa como na África e no Oriente Médio" para que o espanhol se "familiarize com a exigente disciplina dos rali raids".



Alonso já está na África do Sul, onde "iniciará os testes nos desertos" entre esta terça e sexta-feira. No país africano disputará uma prova de rali. "Está prevista a sua participação, em forma de teste não competitivo, no próximo Rali Harrismith 400, na África do Sul, quinta prova das South African Cross Country Series, que se realizará entre os dias 13 e 14 de setembro", informou a Toyota.



"Eu tive o gostinho de rali off-road mais cedo nesse ano e isso me deixou com uma boa sensação que quero prolongar", disse Alonso. "Eu já sabia que seria uma experiência totalmente diferente, com uma curva íngreme de aprendizado, mas o Hilux pareceu ótimo. Isso me deixou muito confiante muito rápido e eu fui melhorando. Estou muito ansioso pelos próximos meses de treinamento, conhecendo melhor o Hilux e trabalhando com a equipe. Sempre quis manter minha busca por novos desafios em áreas diferentes e essa é uma grande equipe para isso", prosseguiu.



A relação de Alonso com a Toyota é recente, mas já produziu vitórias. O espanhol disputou a temporada 2018/2019 do Mundial de Endurance com a equipe japonesa, vencendo as 24 Horas de Le Mans duas vezes e o próprio campeonato.