A vantagem é considerada pequena pelo Atlético, mas os jogadores alvinegros farão de tudo para, no mínimo, mantê-la até o apito final do juiz nesta quarta-feira (18), às 21h30, contra o River Plate, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores.



É o que garante o zagueiro Alonso, confiante que o Galo possa repetir a atuação que teve no triunfo por 1 a 0, no confronto de ida, no Monumental de Nuñez.

"Entendemos que o River é um grande time, compacto, com muitos bons jogadores. Temos uma pequena vantagem e vamos defendê-la de qualquer forma, (até) a morte. Vamos tentar fazer a mesma partida que fizemos na Argentina, um jogo inteligente, para que tudo saia bem", afirmou.

Será o primeiro contato do paraguaio com a Massa no estádio, e ele não quer que a ocasião seja manchada com uma eliminação atleticana.

"Não podemos ter o estádio cheio, haverá 30% do público, mas será muito importante para a gente. Que venham apoiar, ou também pelas redes sociais, de qualquer forma... E nós, dentro de campo, faremos o melhor para alcançar o objetivo", disse.