Uma das críticas da imprensa e da torcida sobre Jorge Sampaoli era a de que o time do Atlético ficava muito exposto aos contra-ataques, deixando os zagueiros mano a mano com os avantes velocistas dos oponentes. Já com Cuca, a ideia é que esse problema seja solucionado, por meio de um “equilíbrio” maior entre os setores. Situação essa que foi um dos temas da entrevista de Junior Alonso, nesta segunda-feira (29).

Segundo o zagueiro, têm sido frequentes conversas com o novo técnico, na busca por uma evolução nesse sentido. “Sim, temos conversado com o treinador sobre esse tema. Sabemos que algumas coisas vão mudar, e uma delas é essa. Deveremos estar com um volante à frente da linha de quatro ou dos dois zagueiros. Creio que vamos trabalhando e conversando bem com o técnico”, afirmou o jogador paraguaio.

Indagado sobre a diferença de estilo de trabalho de Sampaoli e Cuca, o zagueiro disse que “comparar um ao outro não é conveniente”.

“Cada um tem sua forma de entender o futebol. O Cuca hoje está trabalhando com a gente alguns aspectos um pouco mais táticos, por meio de sua ideia, de ganhar as partidas que teremos, com um time mais equilibrado, como disse no início de sua chegada. Atacar e defender juntos. Sempre para ter um bom resultado. Vamos conhecendo-o e absorvendo suas ideias”, disse.